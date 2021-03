Renault Arkana, come va su strada il nuovo suv coupé ibrido francese

3' di lettura

Linea da coupé e funzionalità da suv, il tutto abbinato a motorizzazioni ibride. La nuova Renault Arkana unisce queste tre qualità per avere successo tra i suv di segmento C, ovvero con una lunghezza di circa 4.50 metri. Primo costruttore generalista a commercializzare un suv coupé, Renault con l'Arkana conferma la strategia “Nouvelle Vague” presentata da Ceo dell'Alleanza Luca de Meo dove lo stile si fonde con tecnologia e ibridizzazione. Sviluppata sulla piattaforma Cmf-B, la nuova Arkana ha conquistato le 5 stelle ai crash-test di EuroNcap

Renault Arkana, dimensioni

Le dimensioni della Renault Arkana sono pari ad una lunghezza di 4.568 mm, altezza di 1.571 mm e larghezza di 2.034 mm. Lo stile è caratterizzato da una linea di cintura rialzata, con i passaruota anteriori e posteriori dallo stile pronunciato. I fari anteriori full led ripropongono la firma luminosa C-Shape tipica degli ultimi modelli del costruttore francese e il frontale è caratterizzato dalla generosa calandra. Sei le tinte carrozzeria disponibili: Bianco Perla, Nero Ossidiana, Grigio Grafite, Blu Zanzibar, Rosso Passion e Orange Valencia (solo per la versione R.S. Line). A questo si aggiunge la possibilità del tetto nero in opzione e la scelta tra due cerchi da 18 pollici. Due gli allestimenti disponibili: Intens e Rs Line.

Interni Renault Arkana

Salendo a bordo della nuova Arkana si viene accolti dal grande schermo a centro plancia da 9.3 pollici, a cui si aggiunge la strumentazione digitale da 10”. Il sistema multimediale Easy Link assicura 4G, servizi come Google Search e TomTom Infotrafic, Tecnologia “Over The Air” per aggiornamento automatico, gestione veicolo da remoto, informazioni traffico in tempo reale, navigazione door-to-door, invio percorso al veicolo, localizzazione auto, Android Auto e Apple CarPlay. Da sottolineare l'ampio spazio a bordo per entrambe le file di sedili e il generoso vano di carico con una capacità di 518 litri.

Renault Arkana, motorizzazioni

Passando alle motorizzazioni si può scegliere tra due propulsori, il benzina 4 cilindri turbo a iniezione diretta 1.3 TCe Micro Hybrid associata a trasmissione automatica a doppia frizione Edc negli step da 140 cv e 160 cv e la versione Full Hybrid 145cv E-Tech. Le motorizzazioni micro-ibride sono basate sui motori turbo benzina 4 cilindri a iniezione diretta 1.3 TCe. La micro-ibridazione si ottiene aggiungendo un alternatore-starter accoppiato a una batteria agli ioni di litio da 12v. Questa tecnologia consente di ridurre il consumo di carburante fino all'8% e anche le emissioni di CO2, garantendo nel contempo una maggiore fluidità nelle ripartenze ed un miglior comfort di guida.

Renault Arkana, guida autonoma di livello 2

Sul fronte degli assistenti di guida la Renault Arkana monta il pacchetto Easy Drive che comprende Highway and Traffic Jam Companion (guida autonoma livello 2), Adaptive Cruise Control, commutatore automatico degli abbaglianti, frenata d'emergenza attiva con riconoscimento di pedoni e ciclisti, sensore di angolo morto, riconoscimento della segnaletica stradale con alert di eccesso di velocità, alert di superamento della linea di carreggiata e assistenza al mantenimento nella corsia, telecamera a 360°, sistema di rilevamento attivo dei veicoli in arrivo, assistenza al parcheggio e Easy Park Assist.