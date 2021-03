Renault: arriva nuova gamma di veicoli commerciali a zero emissioni

1' di lettura

Renault amplia e rinnova la gamma di veicoli commerciali per rispondere a tutte le esigenze degli operatori professionali. Dopo il restyling di Master nel 2019, la Casa francese ha illustrato questa mattina con una presentazione internazionale online i nuovi modelli Kangoo Van, Express Van, Trafic Passenger e Space-Class e la strategia LCV. Nel segmento delle furgonette Renault propone una duplice offerta complementare con i nuovi van Kangoo ed Express. Nella categoria dei furgoni Renault rafforza il DNA di Trafic con un design elegante, più dispositivi di sicurezza e più performance a cominciare dalle versioni per il trasporto persone. La versione veicolo commerciale sarà disponibile a fine 2021. Inoltre, per sostenere la nuova gamma l'azienda arricchisce la sua offerta di servizi e soluzioni su misura con Renault Pro+, che propone soluzioni digitali e connettività chiavi in mano grazie ad una rete di 626 centri, ma anche allestimenti speciali per veicoli tramite una rete di 400 allestitori. Per accompagnare la transizione verso le emissioni zero Renault propone una gamma completa di prodotti e servizi. Nuovo Kangoo Van E-Tech Electric, che sarà il successore di Kangoo Z.E., è atteso per fine 2021. Dotato di batteria da 44 kWh per un'autonomia di 265 km sarà accompagnato da soluzioni di ricarica per le flotte rese disponibili dalla filiale Elexent di Renault. Per l'offerta di veicoli ad idrogeno Renault presenterà il nuovo Master Idrogeno entro la fine dell'anno. Con Plug Power Renault intende conquistare il 30% del mercatoeuropeo dei veicoli commerciali leggeri ad idrogeno entro il 2030 con soluzioni di ricarica per le flotte di veicoli elettrici e ibridi plug-in.

