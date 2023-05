Renault, arriva il suv coupé ibrido con il nome di un jet da caccia: Rafale

Rafale, il suv coupè avrà dimensioni importanti

Le dimensioni della Rafale potrebbero essere anche superiori a quelle dell’Espace che misura 4,72 metri e che attualmente è il modello più lungo del brand, per andarsi ad inserire al di sopra dell’Arcana che misura 4,57 metri. Quanto allo stile non ancora svelato si può affermare che i fari posteriori hanno un look affilato, mentre quelli anteriori hanno un doppio elemento verticale. Le linee appaiono molto più tese e anche muscolose, mentre sui paraurti s'intravedono due profili rossi che danno ulteriore personalità al nuovo modello.

Rafale, sono previste delle motorizzazioni elettrificate

A livello di motorizzazione, come detto, è probabile che la Rafale erediti l'unità più potente dell'Austra e dell’Espacel, ovvero il 1.200 cc E-Tech full hybrid da 200 cv. di potenza massima. Non è escluso che per distinguere ulteriormente la nuova Renault vengano presentati anche propulsori che potrebbe essere ancora più performanti e magari ibridi plug-in. La scelta del nome Rafale per il suv coupè in arrivo e non di una sigla il più delle volte complicata e difficile da pronunciare è una scelta oltre che giusta anche consolidata per il brand francese per i suoi futuri modelli in arrivo.

