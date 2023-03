Renault Austral ibrida

Tecnologia mild hybrid o full hybrid per la Renault Austral, suv transalpino perfetto per le famiglie che cercano spazio e tecnologia a bordo. Posizionato al centro del segmento C-suv, si rivolge sia a privati che flotte alla ricerca di un veicolo sostenibile e spazioso. L'efficienza della motorizzazione E-Tech full hybrid gli consente di rispondere ai requisiti delle flotte più esigenti in termini di Total Cost of Ownership e dei clienti privati che desiderano contenere le spese, senza il vincolo di ricaricare la batteria. In totale Austral propone fino a 32 dispositivi di assistenza alla guida suddivisi in tre categorie: guida, parcheggio e sicurezza. il suv inaugura “4Control Advanced”, la terza generazione del sistema a quattro ruote sterzanti di Renault, costantemente migliorato da 15 anni a questa parte. Offerta unica nel segmento dei C-suv, gli conferisce una maneggevolezza da vettura compatta, una grande agilità e una sicurezza su tutti i tipi di strada. Nel dettaglio la versione selezionata è la Renault Austral E-Tech full Hybrid 200 Iconic, lunga 451 cm, larga 208 cm, alta 162 cm con un bagagliaio da 487 a 1.525 litri. Nella versione E-Tech full Hybrid 200 Iconic costa 43.000 euro con motorizzazione ibrida benzina di 1.199 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 146 kW/200 cavalli ed una coppia massima di 205 Nm. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 55 litri. Le emissioni di CO2 sono di 106 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 175 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.101 kg.

