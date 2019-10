Renault Avantime

Cosa nasce dall'unione tra una coupé e una monovolume? La Renault Avantime. Era il 2002 e il marchio francese pensava di aver trovato l'uovo di Colombo, inaugurando una nicchia di mercato capace di far concorrenza ai marchi premium tedesca. Peccato che il pubblico non fosse ancora pronto ad un mezzo di questo genere e il flop fu così grande da tenere in produzione la vettura per meno di due anni. Le cause? Oltre al prezzo d'acquisto importante, la linea non era delle più semplici da digerire e, visto la lunghezza XXL delle portiere, era impossibile parcheggiare accanto ad un'altra auto. Probabilmente al giorno d'oggi, dove i suv sono diventati coupé, l'Avantime potrebbe ottenere il successo sperato dal marchio francese.