Renault, calano le vendite ma aumenta la quota elettrificata

La crisi dei chip e l'invasione russa in Ucraina trascinano verso il basso le vendite del Gruppo Renault. Dopo aver interrotto le attività in Russia, il suo secondo mercato più grande, il gruppo ha fatto segnare una forte riduzione delle vendite di veicoli nella prima metà del 2022. Il gruppo guidato da Luca de Meo ha comunicato un calo a livello mondiale del 29,7% rispetto allo scorso anno a raggiungendo poco più di un milione di veicoli (1.000.199 di unità). Escludendo le attività di Avtovaz e Renault Russia, vendute per il 67% all'ente nazionale russo Nami per la cifra simbolica di un rublo, il numero di unità vendute è diminuito del 12% su base annua.

Vendite Renault, auto elettrificate in aumento

Nonostante un quadro generale non certo roseo, Renault ha registrato una forte crescita sul mercato elettrificato. La gamma E-Tech (gruppi motopropulsori elettrici e ibridi) rappresenta il 36% delle vendite di veicoli a privati Renault in Europa nel 1° semestre 2022, rispetto al 26% nel 1° semestre 2021, mentre la media del mercato è ancora inferiore al 30%. Ottima accoglienza anche per la nuova Mégane E-Tech Electric, al debutto sul mercato con 20.000 ordini già firmati e scelta prevalentemente nella versione top di gamma con 450 km di autonomia e dotate di OpenR Link fornito da Google

In aumento vendite ai privati e segmento C

Nel 1° semestre 2022, il mix delle vendite a privati è aumentato di 13 punti (rispetto al 1° semestre 2021) raggiungendo il 53% (perimetro Paesi G5). Anche la quota di mercato retail è migliorata del 6,7% (+0,8 punti rispetto al primo semestre 2021), con una crescita del 5% in termini di volumi in un segmento di mercato in calo dell'8%. La diminuzione dei volumi, a causa dalla mancanza di microchip, ha imposto ai costruttori una maggiore attenzione sui segmenti con maggiore margine di guadagno. Non stupisce quindi la riconquista del segmento C da parte di Renault, come le vendite in aumentato del 12% arrivando a oltre 95.000 immatricolazioni. Buoni risultati anche per Arkana, arrivata ad oltre 40.000 vendite nel 1° semestre 2022. Le versioni E-Tech (HEV) sono quelle più richieste (59% del mix). Per consolidare la sua posizione sul mercato dei C-SUV, Renault ha aperto i preordini del suv Austral, il cui lancio commerciale è previsto per il 2° semestre 2022 in Europa. Complessivamente le vendite mondiali raggiungono 716.720 unità (-16,5% rispetto al primo semestre 2021) e una quota di mercato del 4,0% (-0,5 punti rispetto al 1° semestre 2021, MTM e vendite tranne Cina, Nord America e Russia). In Europa, Renault registra una quota di mercato del 6,4% (-0,6 punti rispetto al primo semestre 2021) con 414.515 unità.