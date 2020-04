Renault cancella il dividendo e punta a 5 miliardi dallo Stato Il Cda di Renault nella serata di giovedì 9 aprile ha cancellato il dividendo per risparmiare liquidità dopo che le chiusure di impianti e concessionarie hanno paralizzato il business di Alberto Annicchiarico

(Afp)

2' di lettura

Renault dopo il taglio del rating da parte di S&P e la rinuncia al dividendo cerca fino a 5 miliardi di euro in prestiti garantiti dal governo per resistere agli effetti devastanti della pandemia di coronavirus, ma respinge l’idea di una possibile nazionalizzazione. Oggi lo Stato detiene il 15% della casa della Losanga.



«Stiamo lavorando all'idea di prestiti bancari che sarebbero garantiti dallo stato e sono destinati a essere rimborsati», ha commentato il presidente Jean-Dominique Senard venerdì 10 aprile su radio RTL. «Questo ci aiuterà a superare questo brutto periodo». Senard ha poi scartato la possibilità che lo stato riprenda il controllo della casa automobilistica in difficoltà, dicendo che «non è questa la prospettiva».



Il Cda di Renault nella serata di giovedì 9 aprile ha cancellato il dividendo per risparmiare liquidità dopo che le chiusure di impianti e concessionarie hanno paralizzato il business. La società francese ha dichiarato in precedenza di avere liquidità per 15,8 miliardi di euro e una posizione di cassa netta di 1,7 miliardi di euro a fine dicembre. Inoltre, il presidente e il ceo ad interim Clotilde Delbos hanno deciso di rinunciare al 25% del proprio compenso almeno per il secondo trimestre dell'anno e i consiglieri di amministrazione al 25% della loro remunerazione prevista per l'esercizio 2020.



Il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire ha promesso di fornire un forte sostegno a società come Renault e Air France-KLM, minacciando al contempo di tagliare o trattenere il sostegno finanziario delle società che pagano dividendi. Il governo è l'azionista più forte della casa automobilistica e, come in molti altri Paesi nel mondo, ha promesso miliardi di euro per aiutare le aziende a superare la crisi sanitaria. Renault sta lavorando al riavvio delle fabbriche in Portogallo, Romania e Russia, ha detto Senard venerdì.

Prima dell'inizio dell'epidemia in Cina, la redditività della Renault era già in declino e la casa automobilistica stava lottando per riparare le sue relazioni con il partner giapponese Nissan a seguito dell'arresto dell’ex presidente, Carlos Ghosn, nel 2018. Nell'intervista, Senard ha affermato che le partnership con Nissan e Mitsubishi Motors Corp. resta estremamente importante.