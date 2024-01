Renault Captur 31.128 immatricolazioni

Terza posizione per la Renault Captur, arrivata a quota 31.128 immatricolazioni nel 2023. Il crossover compatto francese, grazie a questo risultato, diventa il modello più venduto dell’intero gruppo Renault in Italia nell’anno appena trascorso. La terza tra i suv più venduti in Italia è legata anche all’ampia offerta di motorizzazioni che spaziano dal 3 cilindri 1.0 turbo a benzina da 91 cavalli proposto anche in versione Gpl, il 1.3 mild hybrid, il 1.6 full hybrid e il 1.6 E-Tech Plug-in hybrid con una batteria da 9,8 kWh e 45 chilometri autonomia

