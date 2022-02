Grazie al suo 1.600 cc a benzina abbinato a due motori elettrici per 143 cv complessivi il crossover Renault ha un consumo medio di circa 4,20 l/100 km pari a 23,81 km/l. Ancora più interessante è il fatto la maggior parte dell'impiego è percorso a zero emissioni. Una conferma all’ottima efficienza della Renault Captur full hybrid arriva dalle più comuni condizioni di guida, sempre affrontate in marcia elettrica. Anche in città i consumi non salgono di troppo, così come in autostrada. A prezzi da 26.000 euro.



