Renault Captur, il crossover compatto ora è anche plug-in

I modelli a ruote alte sono ormai la scelta più gettonata in tutte le taglie, comprese le urban car come la Captur che insieme alla Juke di Nissan hanno inventato la nicchia di un settore che nel 2021 vedrà scendere in campo anche Toyota con la Yaris Cross. A giugno la Captur è il suvvino in testa alle vendite in Italia, mentre nel semestre è preceduto dalle Fiat 500X, Vw T-Roc, Jeep Renegade e l'altra Vw T-Cross. Un balzo in avanti dovuto al nuovo modello appena arrivato e che fra l'altro è uno dei modelli sui quali Renault punta molto in termini di elettrificazione con la configurazione plug-in hybrid.