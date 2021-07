Renault Captur E-Tech, come è fatto e coma va il suv compatto full hybrid

2' di lettura

La Captur full hybrid, denominata E-Tech , si inserisce in un settore che crescita e che in eredita il powertrain dalla Clio puntando ad utilizzatori di modelli a ruote alte, ma a caccia di consumi contenuti, ma senza dover ricorrere ad una presa elettrica per ricaricare le batterie.

Le misure si confermano quelle di sempre, con una lunghezza 4,23 metri. Quanto al design, il frontale ripropone il recente linguaggio stilistico, con la grande calandra che si abbinata a gruppi ottici Full-Led, mentre dietro, coi fanali a sviluppo orizzontale richiama quelli anteriori.

Debutta il nuovo allestimento RS Line

A garantire un tocco fuoristradistico al nuovo modello ci pensano gli ampi fascioni in plastica nera che corrono tutt'intorno alla carrozzeria e le piastre di protezione in plastica nella parte bassa dei paraurti. Con questa variante debutta, poi, anche l’allestimento RS Line, introdotto col suv-coupè Arkana e che offe dei tocchi sportivi tra cui l’inserto nel paraurti che richiama l’ala frontale delle monoposto di Formula 1, lo scudo posteriore e scarichi specifici, cerchi da 17 pollici e finiture in rosso al di fuori, ma anche dentro l’abitacolo.

Spazio interno e bagagliaio senza compromessi

La presenza del powertrain ibrido non ha compromesso l'abitabilità. Si viaggia comodi anche dietro e il vano di carico conferma la capacità dai 440 litri di base fino ai 536 litri scorrendo in avanti il divano di 16 cm. Sul fronte tecnologico, la Captur E-Tech Hybrid offre un infotainment con schermo fino a 9 pollici con una grafica chiara e una logica di funzionamento intuitiva. A ciò si aggiunge il quadro strumenti digitale con grafica di tipo personalizzabile da cui si possono temere sotto controllo diverse funzioni fra cui il funzionamento dell'ibrido.

Uno sfruttamento ideale della dotazione elettrica

La motorizzazione ibrida da 145 cv fa tutto da sola. L'abbinamento fra un motore 1.600 cc aspirato a benzina, due motori elettrici e un cambio automatico priva di frizione e sincronizzatori e dotata di soli 4 rapporti, consente di offrire consumi medi di circa 5 litri/100 km e una predisposizione per la guida urbana che ipotizza uno sfruttamento ideale della parte elettrica per l’80%. Non a caso durante il test di guida gli interventi del 1.600 sono stati limitati ai tratti più scorrevoli con delle medie fra 6,2 e 6,4 litri per 100 km.