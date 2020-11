Renault Captur E-Tech è il modello più accessibile

Più che una sorpresa si tratta di una conferma. Il suvvino del brand francese era già in testa alle vendite nel settore dei suv compatti. Adesso con l'arrivo della versione ricaricabile aumenta l'appeal grazie al restyling, ma anche ad un prezzo che è il più accessibile fra le plug-in sul mercato: 33mila. Il Captur è accreditato di un'autonomia fino a 50 km che diventano 65 km in città. Quanto alla ricarica servono mediamente tre ore per un ciclo completo da una presa domestica da 220 V e 1 ora dalle colonnine veloci.