Renault Captur plug-in, il modello più accessibile

Completamente nuova, il crossover francese è lungo 423 cm, 11 più di prima e nella variante ricaricabile si avvale di un motore a benzina 4 cilindri di 1.600 cc da 91 cv, accoppiato non a uno, ma a due motori elettrici, il primo da 49 cv, con funzione di trazione vera e propria, l'altro da 25 cv, nelle vesti di starter ad alta tensione. Per una potenza di sistema di 160 cv calibrata per garantire un'autonomia in modalità 100 % elettrica fino a 50 km nel ciclo misto e fino a 65 km nel ciclo urbano. Prezzi a partire da 33 mila euro.