Renault Captur Tce 100 Fap Gpl

La seconda serie della Captur fa la suv con più convinzione rispetto alla precedente, adotta tecnologie al top in termini di sistemi di assistenza alla guida, multimedialità e connettività. L'interno è ben realizzato e funzionale, grazie al divano posteriore scorrevole. La versione bi-fuel Gpl è equipaggiata con il modulo che il gruppo Renault utilizza anche per modelli di altri marchi. Infatti, sfrutta il tre cilindri da 1 litro accoppiato al cambio a sei marce trasformato a Gpl che in questo caso sviluppa, però, 101 cavalli e 160 Nm. La Captur percorre 16,4 chilometri con un litro di Gpl, è in vendita a prezzi che partono da 22.000 euro negli allestimenti Zen, Business, Intens e Rs Line.

