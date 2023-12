Renault cede il 5% della quota in Nissanper un valore di 765 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Gruppo Renault ha annunciato che venderà a Nissan fino a 211 milioni di azioni della stessa casa giapponese, circa il 5% del capitale Nissan, che fanno parte di quel 28,4% trasferite da Renault in un trust francese l’8 novembre 2023. Laa vendita sarà attuata come parte di un riacquisto di azioni Nissan, secondo la nota della società.

Secondo il nuovo accordo di Alleanza, il Gruppo Renault e Nissan continueranno a detenere una partecipazione incrociata pari al 15%. Supponendo un numero massimo di 211 milioni di azioni Nissan vendute ad un prezzo di 568,5 yen, la vendita comporta, alla data dell’operazione: un valore di cessione fino a 765 milioni di euro, «che migliorerebbe la posizione finanziaria netta di Renault Group Automotive segmento»; «una minusvalenza da cessione fino a 1,5 miliardi di euro, che avrebbe un impatto sull’utile netto nel bilancio consolidato di Renault». Inoltre la minusvalenza, viene spiegato, alla voce “altri oneri e proventi di gestione”, non avrebbe alcun impatto sul risultato operativo del gruppo; una plusvalenza da cessione fino a 50 milioni di euro nel bilancio aziendale di Renault.

Questa cessione si inserisce nella strategia di allocazione del capitale del Gruppo Renault, che si articola in due fasi. Nella Fase 1 è compresa la realizzazione dei progetti strategici della fase “Revolution” del Gruppo (tra cui Ampere, l’unità elettrica, e Horse, l’unità dedicata ai motori a combustione interna in partnership con Geely), migliorando al contempo la performance operativa e la generazione di free cash flow e riducendo il debito. «La priorità è tornare a un rating di credito investment grade», afferma Renault. Fino al raggiungimento di questo obiettivo di rating investment grade, il gruppo applicherà la sua politica dei dividendi, con un graduale aumento del pay-out ratio fino al 35 per cento. Continuerà inoltre ad attuare piani di partecipazione azionaria dei dipendenti, con l’obiettivo di raggiungere il 10% di azionisti dipendenti entro il 2030.

Come annunciato in occasione del Capital Market Day del novembre 2022, Renault prevede di reinvestire almeno il 50% della liquidità in eccesso generata dal gruppo. Inoltre il gruppo transalpino dedicherà un massimo del 15-20% del suo flusso di cassa libero agli investimenti finanziari (a condizione che sia allineato con gli obiettivi di Roce, return on capital employed, ovvero il ritorno sul capitale investito).

La Fase 2 prevede un ulteriore sviluppo del Gruppo Renault nelle sue diverse catene di valore e ritorno agli azionisti.