Renault cede AvtoVaz all’istituto russo Nami: 1 rublo per il 68%

Renault è pronta a cedere la quota di maggioranza di AvtoVaz in Russia, alla cifra simbolica di 1 rublo. La notizia non arriva dalla Francia ma dall’agenzia russa Interfax che ha dichiarato come il gruppo guidato da Luca de Meo sia pronto a cedere la quota di maggioranza di AvtoVaz all'istituto di ricerca automobilistica Nami. Renault potrà ricomprare a prezzo maggiorato, come anticipato dal ministro del Commercio russo Denis Manturov, potrà riacquistare le sue quote entro i prossimi cinque o sei anni ma il prezzo potrebbe aumentare se verranno fatti investimenti. Inoltre Renault perderà anche il controllo della fabbrica di Mosca, pronta a passare sotto il controllo del governo della città.

Renault in Russia

I dati di vendita del 2021 in Russia – secondo mercato dopo la Francia - ammontano al 38% di quota di mercato, di cui il 22,4% di AutoVaz con 350 mila vetture immatricolate lo scorso anno. Oltre al controllo di AutoVaz, brand russo nato a metà degli anni ’60, il gruppo francese possiede anche due stabilimenti tra Mosca e Togliatti, dove viene prodotta anche la Lada Niva.