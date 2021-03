Renault Clio 1.6 Hybrid E-Tech

Più moderna ed elegante la Clio di quinta generazione si presenta con linee più scolpite e un frontale più incisivo, oltre a interni completamente rivisitati. Nuova Clio è la punta di diamante del piano strategico “Drive the Future” di Renault ed è definita da tre aggettivi: autonoma, connessa, ibrida. La nuova Clio è il primo veicolo della gamma Renault ad essere dotato di dispositivi che permettono la guida autonoma di secondo livello, è il primo modello ibrido della casa francese (la motorizzazione E-Tech full hybrid arriverà nel primo semestre 2020) e presenta il nuovo sistema multimediale connesso Easy Link, il cuore pulsante dello Smart Cockpit della vettura. Di serie il sistema Highway and Traffic Jam Companion che gestisce frenata e ripartenza automatica da 0 a 170 km/h e si combina, nello stesso intervallo di velocità, all'azione del Cruise Control adattivo, nonché (da 70 a 180 km/h) al sistema di mantenimento della corsia, così come la frenata di emergenza attiva con riconoscimento pedoni e ciclisti, l'avviso distanza di sicurezza e il riconoscimento dei segnali stradali.

