Renault Clio con 196.234 unità vendute

Tutta nuova, la quinta generazione dell'utilitaria francese riprende lo stile dinamico del modello precedente, ma lo evolve. La vera rivoluzione è all'interno, sia per il design più accattivante della plancia, su cui svetta lo schermo da 7 o da 9,3 pollici del moderno sistema multimediale, sia per le finiture più curate. Salvo che per la versione base Life che prevede una radio di tipo tradizionale e per la Zen, è di serie il cruscotto digitale configurabile con un display di 7 pollici o a richiesta da 10 pollici. La dotazione tecnologica prevede la ricarica wireless, il navigatore e tanti assistenze alla guida.

