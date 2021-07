Renault Clio con 22.254 unità

Tutta nuova, la quinta generazione dell'utilitaria francese riprende lo stile dinamico del modello precedente, evolvendolo. La vera rivoluzione è all'interno, sia per il design più accattivante della plancia, su cui svetta lo schermo da 7 o 9,3 pollici del moderno sistema multimediale, sia per le finiture più curate. Salvo che per la versione base Life che monta una radio di tipo tradizionale e per la Zen, è di serie il cruscotto digitale configurabile con un display di 7 pollici a richiesta, di 10 pollici. La dotazione tecnologica comprende, a seconda degli allestimenti, la ricarica wireless per i telefonini, il navigatore e soprattutto tanti sistemi di assistenza alla guida. Tutte le versioni della nuova Clio hanno la frenata automatica d'emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti anche di notte e il sistema di mantenimento in corsia, oltre al cruise control. Tra le opzioni, i sensori per l'angolo cieco dei retrovisori e per le versioni automatiche addirittura la guida autonoma di livello 2: regola velocità e distanza dagli altri veicoli, e tiene l'auto al centro della corsia a patto comunque di avere almeno una mano sul volante. L'abitabilità è abbastanza buona, come pure la capienza del bagagliaio. Il piano di carico si regola su due livelli, ma resta ad almeno 15 centimetri sotto la battuta del portellonedistante 78 cm da terra.

