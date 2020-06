Renault Clio E-Tech, ecco la citycar Full Hybrid

La nuova Clio si è rinnovata soprattutto all'interno con una plancia molto scenografica e una dotazione hitech di livello. Ora con l'arrivo della versione E-Tech hybrid 140 che è proposta a prezzi da 21.950 euro dispone di motore termico di 1.600 cc a benzina che è abbinato a due motori elettrici e al cambio elettroattuato a 4 rapporti privo di frizione e di sincronizzatori, un sistema che stato brevettato dalla stessa Casa francese. La Clio Full Hybrid, inoltre, può viaggiare per l'80% del tempo in elettrico soprattutto nella guida in città, ma promette anche delle emissioni di CO2 inferiori ai 90 g/km