Renault Clio Rally: 180 cavalli per le gare Le consegne della versione attrezzata inizieranno la prossima primavera di Corrado Canali

Da sempre Renault è fra i costruttori d’auto più attivi nel mondo del motorsport, sulla base di un’antenna tecnologia specifica: Renault Sport che si occupa della realizzazione di tutte le vetture che partecipano a svariati campionati sportivi, ma in particolare ai rally.

Logico, dunque, che a pochi mesi dal lancio della quinta generazione della Clio, la casa francese annunciasse le nuove versioni più corsaiole. La rinnovata citycar sarà, infatti, offerta in tre diverse varianti da competizione destinate ad altrettante categorie: dai rally, al rallycross oltre che alla pista. La prima a scendere in campo all’inizio del prossimo anno sarà proprio la Rally, attrezzata per gareggiare nella nuova categoria d’accesso Rally 5, destinata alle attuali vetture R1. La nuova Renault Clio Rally, infatti, si basa sulla 1.3 cc TCe di serie, equipaggiata con il 1.300 cc turbo a benzina che per l’occasione passa da 130 a 180, mentre un cambio sequenziale a cinque rapporti prende il posto del doppia frizione di serie e viene, inoltre, aggiunto il differenziale autobloccante meccanico per garantire maggiore la trazione alla vettura. La Clio Rally dispone di tutti i dispositivi di sicurezza richiesti dalla Federazione internazionale dell’auto come la gabbia di protezione o roll-bar e il serbatoio della benzina anti-incendio.

Il peso, anch’esso imposto dalla Fia, è di 1080 kg. Come le altre vettura per le competizioni anche la nuova Renault Clio Rally verrà prodotta in Francia da Renault Sport, ma è già in vendita visto che è stato ufficializzato il prezzo di 42.000 euro più Iva.

Da segnalare che si tratta di un listino che è circa la metà di quello dell’attuale Clio R3T che verrà sostituita. A seguire è attesa una variante da oltre 200 cv, in questo caso conforme al regolamento della nuova categoria introdotta a partire dal 2020, la Rally 4. Il debutto dinamico della nuova Clio Rally è previsto in occasione dell’appuntamento di inizio stagione, il Rally di Montecarlo in programma dal 20 al 26 gennaio dove si è vista assegnato il ruolo di apripista, mentre le prime Clio Rally verranno consegnate non prima della prossima primavera.