Renault Clio restyling, nuovo frontale e un po’ di tecnologia in più

Nuovo frontale per la Renault Clio restyling, modello che anticipa il nuovo corso stilistico del marchio transalpino come evidenziato dal frontale con il logo Renault Nouvel’R. Presentata per la prima volta nel 1990 e capace di vendere 16 milioni di esemplari in 33 anni di carriera, la Clio si aggiorna nello stile nei contenuti confermando una delle gamme di motorizzazioni più complete dove non mancano le versioni full hybrid, diesel e Gpl. Prezzi non comunicati ma a partire indicativamente da meno di 20.000 euro.

Renault Clio 2024, dimensioni

Ordinabile da maggio e attesa in concessionaria da settembre, esteticamente la Clio restyling conferma le dimensioni della versione precedente pari a 4.053 mm di lunghezza, 1.988 mm di larghezza e 1.439 mm di altezza. Esteticamente la segmento B francese si rinnova soprattutto nel frontale con linee decise e nuovi fari anteriori estremamente sottili a led anche dall’allestimento di ingresso, attesi anche sulla futura Renault Captur restyling. Al centro della calandra, ora a scacchiera e più ampia, il logo Renault Nouvel’R, in cromo satinato spazzolato. Anche il paraurti posteriore è stato rinnovato, come i gruppi ottici, mentre la parte inferiore della carrozzeria è nera opaco nei primi livelli di allestimento, nero Lucido nella versione Techno e grigio Scisto opaco nella Esprit Alpine.

Renault Clio interni

Salendo a bordo ritroviamo l’ambiente già apprezzato sulla quinta serie, con la novità della presenza di materiali di sostenibili e per l’assenza di pelle sostituita da un tessuto misto spalmato granulare (TEP) costituito da fibre di origine biologica e fibre di poliestere che richiedono meno acqua ed energia per la tintura rispetto alle fibre colorate con processi convenzionali. Nuovi anche i sedili, specifici per l’allestimento Esprit Alpine. Arriva anche Il cruscotto che presenta un nuovo display digitale senza cornice da 7” o 10” in base agli allestimenti abbinamento al sistema multimediale Easy Link di serie su tutti gli allestimenti con compatibilità wireless con Android Auto ed Apple CarPlay. Il sistema include una riproduzione delle mappe di navigazione e propone impostazioni personalizzate, a seconda delle modalità di guida e dei settaggi di Multi-Sense. Cresce anche la dotazione Adas, con 20 dispositivi di assistenza alla guida.

Motorizzazioni Renault Clio

Al capitolo motori si parte dal 1.0 3 cilindri aspirato da 65 cavalli, 1.0 turbo da 90 cv ed E-Tech full hybrid ora con 145 cavalli. In controtendenza rispetto al segmento C resta la versione diesel Blu dCi da 100 cv e Gpl da 100 cavalli. Nello specifico la versione E-Tech full hybrid, monta una architettura ibrida, cosiddetta “serie-parallelo”, che comprende due motori elettrici (un e-motor da 36 kW e uno starter ad alta tensione di tipo Hsg - High-Voltage Starter Generator- da 18 kW) e un motore termico benzina 4 cilindri 1,6 litri da 69 kW (94 cv), associati al cambio intelligente multi-mode e con innesto a denti senza frizione e ad una batteria da 1,2 kWh.