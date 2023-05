Renault Clio si aggiorna: volto nuovo e più hi-tech Motori ibridi e c’è il diesel

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Oltre 16 milioni di esemplari nel mondo dal 1990, cinque generazioni e un’offerta completa a partire dalle versioni ibride fino alle sempre più rare diesel. La protagonista? La Renault Clio, oggetto del tradizionale restyling di metà carriera per la quinta serie lanciata nel 2019. Ordinabile in Italia da maggio e attesa su strada da settembre, la segmento B francese si rinnova soprattutto nel frontale con linee decise e nuovi fari anteriori estremamente sottili a led anche dall’allestimento di ingresso. Al centro della calandra, ora a scacchiera e più ampia, il logo Renault Nouvel’R, in cromo satinato spazzolato. Rinnovato il paraurti posteriore, come i gruppi ottici, mentre la parte inferiore della carrozzeria è nera opaco nei primi livelli di allestimento, nero Lucido nella versione Techno e grigio Scisto opaco nella Esprit Alpine. Se esteticamente le dimensioni non sono cambiate, a partire dalla lunghezza di 4.053 mm, a bordo arrivano interni rivisti grazie alla presenza di materiali sostenibili e per l’assenza di pelle sostituita da un tessuto misto spalmato granulare.

Il cruscotto presenta un nuovo display digitale senza cornice da 7” o 10” in base agli allestimenti abbinamento al sistema multimediale Easy Link di serie su tutti gli allestimenti con compatibilità wireless con Android Auto ed Apple CarPlay. Cresce anche la dotazione Adas, con 20 dispositivi di assistenza alla guida. Confermate le motorizzazioni della vecchia serie: si parte dal 1.0 3 cilindri aspirato da 65 cavalli, 1.0 turbo da 90 cv. Al vertice c’è la full hybrid 1.6 litri E-Tech con 145 cavalli totali. In controtendenza rispetto al segmento B resta la versione diesel Blu dCi da 100 cv e Gpl da 100 cv. Listini non comunicati ma indicativamente da meno di 20mila euro.