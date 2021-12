Renault Clio Tce 100 Fap Gpl

La versione a Gpl presente fin dalla prima serie della Clio completa il quartetto di testa delle più vendute bi-fuel in Italia. La quinta generazione della compatta francese è la punta di diamante del piano strategico Drive the future del brand ed è stata la prima del marchio equipaggiata sia con un sistema multimediale sempre connesso sia con dispositivi che consentono la guida semi-autonoma di livello 2. Come il suv Captur è spinta dal tre cilindri 1.0 con 101 cavalli e 160 Nm di coppia e in media percorre 17,5 chilometri con un litro. Questa Clio è in vendita a prezzi che partono da 20.200 euro negli allestimenti Life, Zen, Business e Intens.

4/11 6/11 Menu