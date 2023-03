Renault contatta le banche per prepararsi all’Ipo di Ampere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Gruppo Renault ha iniziato a contattare le banche di investimento ai fini di una candidatura per un ruolo nella prevista offerta pubblica iniziale della sua attività di veicoli elettrici Ampere, secondo fonti informate.



La casa automobilistica francese ha inviato negli ultimi giorni proposte a potenziali sottoscrittori dell’Ipo. Il gruppo parigino starebbe valutando la quotazione di Ampere sulla borsa Euronext di Parigi già nel quarto trimestre. Renault punta a una valutazione di circa 9-10 miliardi di euro per Ampere, secondo quanto riportato da Bloomberg News a novembre. La situazione resta fluida e i dettagli della potenziale offerta potrebbero cambiare a causa delle condizioni di mercato, sempre secondo le fonti.



Un portavoce della Renault ha rifiutato di commentare la notizia a Bloomberg.



La società ha comunicato internamente che circa 15 manager interni saranno incaricati di portare avanti il progetto Ampere sotto la guida dell’amministratore delegato Luca de Meo.



Renault sta procedendo con una profonda revisione per raccogliere fondi per lo sviluppo di veicoli elettrici e ridurre il divario con rivali più grandi come Stellantis. Il suo partner nell’Alleanza, Nissan, si è impegnato ad acquistare fino al 15% di Ampere, e il terzo membro dell’alleanza, Mitsubishi Motors, sta valutando un investimento. Anche Qualcomm, il più grande produttore di processori per smartphone, potrebbe fare parte dell’operazione.