Renault corre a Parigi. Attesa per il progetto Ampere e le tensioni con Nissan

Buon avvio di settimana in Borsa per Renault, che domani terrà un Capital Market Day per presentare la sua nuova strategia. Il titolo del gruppo automobilistico transalpino guidato dal ceo Luca de Meo performa meglio dell'indice parigino Cac 40 che intanto sale dello 0,25%. E soprattutto pareggia i conti dell’anno dopo una rincorsa del +40% negli ultimi sei mesi. Nella giornata dedicata agli investitori, Renault presenterà il suo progetto di riorganizzazione, con la creazione, secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, di due unità distinte per accompagnare la transizione verso l'elettrico e il progressivo abbandono dei veicoli a carburante fossile.

Secondo quanto ha riportato l'agenzia Bloomberg, che cita fonti vicine al dossier, Renault punta a una valutazione di 9 miliardi di euro (quanto vale oggi la casa della Losanga) per le attività di auto elettriche, riunite nella nuova entità Ampère, di cui è prevista l’Ipo a Parigi l'anno prossimo. La nuova filiale sarà la nave ammiraglia del progetto di riorganizzazione di Renault e avrà il compito di sovraintendere la produzione di veicoli a propulsione elettrica, presumibilmente in grande sviluppo in Europa dopo che i 27 Stati e il Parlamento Ue hanno approvato il divieto di auto nuove a motore termico a partire dal 2035 in nome della lotta contro il riscaldamento globale del pianeta. Progetto peraltro messo in discussione dal commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton. Troppi sono i rischi per l’industria, alle prese con i rischi geopolitici, l’incombere dei produttori cinesi, i costi di materie prime ed energia. Che ricadono sui prezzi e sui consumatori, alle prese con un raffreddamento dell’economia imposto dalle politiche monetarie della Bce in risposta alla fiammata inflattiva.

Ampère dovrebbe avere circa 10mila dipendenti, tutti in Francia, sui 157mila complessivi del gruppo. Renault dovrebbe restare l'azionista di maggioranza. Nissan, partner storico del gruppo francese di cui è anche azionista con il 15% (Renault è azionista di Nissan al 43% ma dovrebbe scendere gradualmente), dovrebbe investire nel capitale della nuova filiale. Anche se sull’operazione aleggiano i contatti tra Renaul e la cinese Geely (oltre che la saudita Aramco) per la divisione Horse, che sarebbe dedicata alle auto con motori a benzina e diesel, oltre che ibride. Secondo fonti vicine a Nissan il coinvolgimento dl gruppo giapponese nel progetto sarebbe ancora in discussione sotto il profilo della tecnologia, oltre a quello della semplice partecipazione a livello di capitale.

Renault ha bisogno di massicci investimenti per passare ai modelli elettrici. A inizio 2022, i tre membri dell’Alleanza (Renault, Nissa, Mitsubishi) hanno annunciato investimenti per 23 miliardi di euro per passare al sistema elettrico nei prossimi cinque anni. Obiettivo? 35 nuovi modelli elettrici entro il 2030.

I sindacati attendono con inquietudine l'ufficializzazione della nuova strategia. A settembre, la Cgt ha lanciato l'allarme contro «lo smantellamento» dell'azienda. Le organizzazioni sindacali da tempo denunciano il calo del personale in Francia. A Renault-Lardy (centro tecnico e di test), i dipendenti sono passati da 2.400 a 1.400 tra il 2018 e il 2022 e altri tagli sono attesi con le previste delocalizzazioni in Romania e Spagna, indicano i sindacati.