Renault, cresce il fatturato (+20,5%) a 9,8 miliardi nel terzo trimestre anche senza la Russia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il gruppo Renault ha pubblicato i dati sul fatturato del terzo trimestre salito a 9,8 miliardi di euro, in aumento del 20,5% escludendo la Russia. Il gruppo in particolare ha registrato un effetto prezzo record, con buone vendite di veicoli ibridi ed elettrici, e nel segmento C con il suo Suv Arkana, ha affermato in un comunicato stampa. Il portafoglio ordini è a circa 3,5 mesi, con consegne ancora ostacolate dalla carenza di semiconduttori, spiega il gruppo.

Il fatturato non include più le attività del gruppo in Russia, da cui Renault si è separata a maggio, con un decremento di 867 milioni di euro. Nel secondo trimestre era stata registrata una perdita di 2,3 miliardi relativa a queste attività. Nel terzo trimestre del 2021, con le sue attività russe ma in piena carenza di semiconduttori, il gruppo aveva registrato un fatturato di 9 miliardi di euro.



Secondo Thierry Pieton, direttore finanziario del gruppo, la crescita dell’attività nel terzo trimestre “continua a riflettere la politica commerciale centrata sul valore, attuata 2 anni fa: miglioramento della politica dei prezzi, ottimizzazione degli sconti commerciali e priorità al massimo dei canali di distribuzione redditizi”.Il gruppo inizia anche a “beneficiare del rinnovo della gamma con il promettente debutto di Renault Megane E-tech Electric,

Loading...

Renault Austral, la cui start-up è in corso, che rafforza il ritorno del Gruppo nel segmento C” ha sottolineato Pieton. Il gruppo ha confermato le prospettive finanziarie per il 2022, con un margine operativo superiore al 5% e flussi finanziari liberi nel settore automobilistico superiori a 1,5 miliardi di euro. L’8 novembre Renault presenterà un aggiornamento sulla sua strategia finanziaria, che prevede la creazione di due nuove entità, una dedicata alle attività termiche e l’altra a quelle elettriche.

Il gruppo sta attualmente negoziando un ribilanciamento delle sue partecipazioni incrociate con il partner Nissan e potrebbe annunciarle il 15 novembre, secondo una fonte vicina al produttore giapponese. L’obiettivo sarebbe arrivare a partecipazioni incrociate del 15% e ottenere da Nissan un investimento fino al 15% nella nuova entità elettrica, secondo la stessa fonte.