Renault e Google insieme per rafforzare la trasformazione digitale

Nuovi servizi e aggiornamenti continui in auto. Nel giorno del Capital Market Day del gruppo francese, Renault e il colosso Google hanno ampliato la collaborazione iniziata nel 2018 estendendola ora anche alla progettazione di iSoftware Defined Vehicle per consentire l'erogazione di nuovi servizi on-demand e aggiornamenti continui all'auto, basandosi sull'attuale collaborazione tra il sistema operativo automobilistico Android e la tecnologia Google Cloud.

Move to cloud: la bussola del gruppo Renault

I due partner svilupperanno una serie di componenti software di bordo e fuori bordo dedicati all'Sdv (Software Defined Vehicle) e amplieranno sinergie e casi d'uso legati alla strategia Move to Cloud del gruppo francese.

Questa collaborazione sul cloud computing, iniziata nel 2018, sta accelerando oggi con la creazione di un Digital Twin, un gemello virtuale del veicolo che sarà dotato delle più avanzate capacità di Intelligenza Artificiale (AI), per una più facile e continua integrazione di nuovi servizi nel veicolo e la creazione di nuove applicazioni a bordo (Servizi In-Car) e fuori bordo. Il gruppo migrerà infine l'intero modello operativo in cloud per ottenere maggiore agilità, migliori prestazioni e maggiore redditività.

Miglioramento dei servizi offerti

La partnership porterà a vantaggi tangibili sui veicoli del gruppo francese, intervenendo su una migliore gestione dell'acquisizione analisi dei dati, in modo sicuro e riservato, e lo sviluppo del software per il veicolo. Questo supporta i primi casi d'uso in fase di sviluppo, quali: manutenzione predittiva e migliore individuazione e correzione dei guasti in tempo quasi reale, se necessario; un'esperienza personalizzata a bordo del veicolo (Servizi In-Car) per adattarsi ai comportamenti di guida, alle destinazioni più visitate, come le stazioni di ricarica Ev, ecc.; modelli assicurativi basati sull'uso effettivo e sui comportamenti di guida.

In questo modo, i dati raccolti saranno utili per personalizzare i servizi in base alle aspettative di ciascuno, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e della privacy.