Renault e Nissan, accordo definitivo per la nuova alleanza tra i due gruppi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Al via una nuova era per l’Alleanza tra Renault e Nissan. Il gruppo francese, che comprende i marchi Dacia, Alpine Dacia, Renault Samsung Motors e quello giapponese hanno stipulato gli accordi definitivi previsti dall’accordo quadro vincolante stipulato e annunciato il 6 febbraio 2023. In base a quest’ultimo patto il gruppo Renault e Nissan manterranno partecipazioni incrociate del 15% con obblighi di lock-up e standstill. Renault trasferirà il 28,4% delle sue azioni Nissan in un trust francese, dove le azioni affidate saranno votate in modo neutrale. Gruppo Renault continuerebbe a beneficiare integralmente dei diritti patrimoniali (dividendi e proventi della vendita di azioni) delle azioni affidate fino alla vendita di tali azioni. Il trasferimento al trust non comporterebbe alcuna svalutazione nei bilanci del Gruppo Renault

Gli accordi si concentrano sull’estensione della collaborazione dell’Alleanza in tre aree:

Progetti operativi ad alto valore aggiunto in India, America Latina ed Europa; Maggiore agilità strategica con nuove iniziative a cui i partner possono aderire; Partecipazioni incrociate Gruppo Renault-Nissan riequilibrate e governance rafforzata dell’Alleanza

Loading...

Le transazioni contemplate in questi accordi definitivi sono soggette a un numero limitato di condizioni sospensive, comprese le approvazioni normative, e il completamento dovrebbe avvenire nel quarto trimestre del 2023.

Sul piano strategico si sottolinea la volontà di sviluppare “progetti operativi a forte creazione di valore in America Latina, Europa e soprattutto in India con nuovi investimenti e nuovi veicoli”. Inoltre viene rafforzata la cooperazione con un “sostegno a vicenda nell’elettrificazione e nelle tecnologie a basse emissioni investendo e collaborando in progetti specifici che possano rappresentare un valore aggiunto per i partner”.

Su questo punto Nissan si è impegnata a investire fino a 600 milioni di euro in Ampere, la nuova entità del Gruppo Renault dedicata ai veicoli elettrici e al software in Europa, per diventare un investitore strategico e mantenere un ruolo nel suo consiglio di amministrazione.