Renault e Nissan, nuova alleanza al via. Partecipazione incrociata al 15%

La nuova alleanza tra Renault e Nissan è finalmente operativa. Le due case automobilistiche hanno siglato il New Alliance Agreement, avendo ottenuto le necessarie approvazioni normative. In base agli accordi, il gruppo Renault e Nissan detengono ora una partecipazione incrociata del 15% con obblighi di lock-up e standstill. Ciascuna delle società può esercitare i diritti di voto del 15% legati alla propria partecipazione. I diritti di voto di Renault e Nissan sono limitati al 15% dei diritti di voto esercitabili ed entrambe le società possono esercitare liberamente i propri diritti di voto entro tale limite.

Inoltre, Renault ha trasferito il 28,4% (su una quota totale del 43,4%) delle proprie azioni Nissan in un trust francese. Il gruppo francese continuerà a beneficiare pienamente dei diritti economici (dividendi e proventi delle vendite di azioni) delle azioni Nissan trasferite fino alla loro vendita e avrà tutta la flessibilità necessaria per vendere le azioni Nissan detenute nel trust, nell’ambito di un processo coordinato e ordinato con Nissan, in cui Nissan o una terza parte designata avrà un diritto di prima offerta. Renault non registrerà alcuna svalutazione nel proprio bilancio a seguito del trasferimento delle azioni Nissan nel trust.

Il nuovo capitolo dell’Alleanza, hanno reso noto i due protagonisti dell’operazione, si baserà sulle fondamenta della partnership di lunga data e massimizzerà la creazione di valore per ciascun partner, ponendo le basi per una nuova governance equilibrata, equa ed efficace. Continuerà a identificare progetti chiave in tutti i mercati che mirano a fornire benefici win-win, su larga scala e attuabili.

«Si tratta di un passo molto importante per Renault, Nissan e Mitsubishi Motors. Pone le basi per una nuova partnership equa, duratura ed efficace, che creerà valore per ogni partner dell’Alleanza e per tutti i nostri stakeholder», è stato il commento di Jean-Dominique Senard, presidente dell’Alliance e di Renault. «Stiamo entrando in questa nuova era dell’Alleanza - ha aggiunto Luca de Meo, ceo di Renault - con un approccio pragmatico e orientato al business. I nostri progetti comuni in Europa, America Latina e India rafforzeranno la nostra partnership e genereranno centinaia di milioni di euro di valore per ciascun partner, con vantaggi reciproci nel campo dell’innovazione. Siamo inoltre molto orgogliosi di accogliere Nissan e Mitsubishi Motors come partner forti in Ampere, la nostra attività nel settore dei veicoli elettrici e del software (sarà presentata nel Capital market day del 15 novembre, ndr), a conferma dell’attrattiva dei nostri asset», ha spiegato de Meo, aggiungendo che «il gruppo Renault beneficerà di una maggiore flessibilità nella sua politica di allocazione del capitale grazie alla potenziale monetizzazione delle azioni Nissan».

Il gruppo di Yokohama prevede di investire 575 milioni di dollari nella sua fabbrica brasiliana, con l’obiettivo di raddoppiare la propria quota di mercato, portandola al 7%, nella più grande economia dell’America Latina entro il 2026., dove è presente da 23 anni.