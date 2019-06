Renault e Nissan, partnership con Waymo per la guida autonoma

1' di lettura

PARIGI - Groupe Renault, Nissan Motor e Waymo hanno stipulato un accordo esclusivo per esplorare tutti gli aspetti dei servizi di mobilità senza conducente per passeggeri e consegna delle merci in Francia e Giappone. La partnership intende unire i punti di forza di ciascuna parte per espandere le competenze valutando le opportunità di mercato e collaborando alla ricerca di soluzioni commerciali, legali e normative relative alle offerte dei servizi di mobilità in Francia e in Giappone. L'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, grazie all'impronta globale e al portafoglio prodotti che copre ogni segmento, è perfettamente posizionata per avviare questo lavoro esplorativo con Waymo. Per favorire il processo di esplorazione, Groupe Renault e Nissan creeranno joint venture dell'Alleanza in Francia e Giappone dedicate ai servizi di mobilità senza conducente. L'accordo segna un primo passo nello sviluppo di operazioni di servizi di mobilità senza conducente a lungo termine e redditizie. Questa analisi avrà luogo prima in Francia e in Giappone, rispettivamente nel quartier generale di Groupe Renault e Nissan, e potrebbe espandersi in altri mercati, esclusa la Cina, in futuro.