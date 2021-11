Renault E-Tech Electric sarà la prima auto con il nuovo sistema di infotainment di LG

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

LG e Renault hanno collaborato con l'obiettivo di migliorare i sistemi di infotainment in auto con il nuovo In-Vehicle Infotainment (IVI) che è anche l primo software basato su Android 10 ad essere certificato da Google Automotive Services.

IVI offre diversi servizi connessi e funzionalità avanzate che includono Google Assistant, Google Maps e Google Play che vengono visualizzati direttamente sullo schermo che LG chiama Center Information Display (CID). Di fatto, questa è una totale novità, in quanto esclude la necessità di collegare il proprio smartphone all’auto. Inoltre il sistema operativo viene aggiornato in modalità OTA (over-the-air) e consente anche di controllare a distanza lo stato di carica del veicolo.

Loading...

ll sistema è anche il primo a utilizzare lo Scaled Agile Framework (SAFe) di LG. Quest’ultimo consente al sistema di infotainment e al software di funzionare indipendentemente dal resto dell’hardware del veicolo.

Al momento non è chiaro quando o se IVI si farà strada nei veicoli di altre case automobilistiche, ma di certo LG si sta concentrando sulla crescita della sua presenza nell'automotive con una business unit dedicata. Infatti, il produttore coreano, oltre al nuovo software di infotainment, ha una joint venture per lo sviluppo di propulsori con Magna International per creare LG Magna e-Powertraine, e recentemente ha acquisito ZKW Group, un produttore di sistemi di illuminazione e fari per auto.