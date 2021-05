Renault ed Enel X insieme per soluzioni di ricarica integrata

Le soluzioni E-Charge Home sono compatibili con tutti i modelli elettrici e ibridi plug-in della gamma Renault E-Tech: Twingo E-Tech Electric, Zoe E-Tech Electric, Kangoo E-Tech Electric, Master E-Tech Electric, Captur E-Tech Plug-in Hybrid e Mégane E-Tech Plug-in Hybrid.

Facciamo un esempio pratico

A titolo d'esempio, Renault Zoe con JuiceBox da 7,4 kW effettua una ricarica completa in una notte e con JuiceBox da 22 kW in 3 ore. Renault Twingo Electric con JuiceBox da 7,4 kW effettua una ricarica completa in 4 ore e con JuiceBox da 22 kW in 1 ora e mezza. In occasione del lancio di “E-Charge” i clienti accederanno a un'offerta esclusiva sul veicolo al cuore della sua gamma 100% elettrica: Renault Zoe E-Tech Electric.

Chi acquisterà Renault Zoe entro il 30 giugno, infatti, potrà avere E-Charge Home 7 (JuiceBox Pro Cellular di Enel X da 7,4 kW, inclusi sopralluogo, installazione standard, assistenza tecnica da remoto, 2 anni di garanzia e manutenzione straordinaria) a 600 euro iva inclusa. In alternativa, chi non possiede un box auto, potrà beneficiare dell'offerta E-Charge Street 7, un voucher da 695 kWh di energia (corrispondenti a circa 4mila km) per la ricarica pubblica, da utilizzare attraverso l'app JuicePass di Enel X, o l'apposita card. Nell'offerta sono compresi anche due anni di servizio illimitato per la prenotazione delle infrastrutture di ricarica.