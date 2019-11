Renault Espace, debutta il model year 2020: ecco cosa cambia Quattro anni dopo il monovolume premium della Casa francese aggiunge sostanza alla dotazione di serie in particolare nell'allestimento top Initiale Paris di Corrado Canali

2' di lettura

All'esterno a cambiare sono solo dettagli: i fascioni e la mascherina, oltre ad essere disponibile un nuovo colore e sono aggiornati i cerchi, anche quelli da 20” dell'allestimento top, l'Initiale Paris che, infatti, in aggiunta propone delle cromature nella parte anteriore, nella cornice dei vetri, nella parte bassa della fiancata e nel listello sopra il portatarga.

La riinnovata Espace che sarà in vendita dalla primavera 2020 è, poi, la prima Renault coi fari anteriori a matrice di Led che spengono in automatico alcuni diodi luminosi sulla base di quello che scorge la telecamera frontale: anche se restano attivi gli abbaglianti, creare un cono d'ombra per non accecare chi sta arrivando in senso opposto o ci precede.

Il monovolume è dotato del cruscotto digitale, uno schermo di 10,2” che riproduce la mappa del navigatore satellitare e altre informazioni utili alla guida.

Rinnovata anche la consolle centrale, sviluppata sempre più in senso verticale: è, inoltre, presente un nuovo portaoggetti vicino ad un selettore del cambio che alloggia due porta-bicchieri, due prese usb per ricaricare gli smartphone e un ingresso aux per la musica da una sorgente esterna.

Sotto la consolle è alloggiata la ricarica senza fili per i telefonini compatibili. Nuovo è anche l'impianto audio Bose, da 12 altoparlanti e con un software che crea diverse modalità d'ascolto: Lounge, Sorround, Immersion e Driver.

Renault Espace, devutta il model year 2020 Photogallery10 foto Visualizza

Altra novità è la disponibilità della frenata automatica e di un pacchetto di assistenti alla guida che mancava fra cui l'utile assistente alla guida in colonna che fino alla velocità di 160 km/h mantiene una distanza stabilita e gestisce in automatico sterzo, acceleratore e freni compreso l'arresto dell'auto.

Non cambiano, invece, i motori che restano il turbo a benzina di 1.800 cc TCe da 225 cv e il diesel sovralimentato di 2.000 cc dCi da 160 o 200 cv. Per tutti è previsto di serie il cambio robotizzato EDC a 7 marce, mentre fra le opzioni c'è il 4Control a 4 ruote posteriori sterzanti che aumentano la stabilità dell'auto. Nessun accenno di elettrificazione.