Renault Espace, da monovolume a suv: com’è fatta la sesta generazione

La nuova Renault Espace dice addio alle linee da monovolume e diventa un suv di segmento D. L’iconico modello transalpino, lanciato per la prima volta nel 1984 e apripista del segmento delle monovolume in Europa, con la sesta generazione cambia completamente stile e lo fa seguendo le richieste del mercato. Derivata dalla Renault Austral, la nuova Espace nasce sulla piattaforma modulare CMF-CD, punto di partenza di una lunga serie di veicoli dell’Alleanza Renault, Nissan, Mitsubishi.

Nuova Renault Espace, dimensioni

Quanto è lunga la nuova Renault Espace? Più corta di 14 centimetri rispetto al modello che sostituisce, e più lunga di circa 20 rispetto all’Austral, arriva ad una lunghezza complessiva di 4.72 metri. Esteticamente ritroviamo lo stile già visto e apprezzato sulla Renault Austral, andando così a creare un design condiviso tra i suv del marchio della Losanga.

Interni Renault Espace

Internamente viene riproposto il layout portato al debutto dalla Renault Megane E-Tech, a partire dal grande schermo centrale da 9 o 12 pollici touch da cui gestire il sistema d’infotainment OpenR Link. A questo si aggiunge la strumentazione completamente digitale da 12,3” e l’head-up display da 9 pollici. Passando alla voce connettività, troviamo un sistema di infotainment basato su Android Automotive con applicazioni Google e la possibilità di aggiungere app terza come Amazon Music o Spotify. Naturalmente è presente la connessione wireless con Android Auto e Apple CarPlay. Ogni fila di sedili è dotata di due prese USB-C a cui si aggiungono un caricabatterie a induzione e due prese da 12V, una per i passeggeri dei sedili anteriori e l’altra nel bagagliaio. Sul fronte capacità di carico la versione a 5 posti va da 581 a 777, a seconda della posizione della seconda fila e può arrivare a 1871 abbattendola, mentre la sette posti parte da 159 litri con la terza fila alzata. Sul fronte capacità di carico la versione a 5 posti va da 581 a 777, a seconda della posizione della seconda fila e può arrivare a 1871 abbattendola, mentre la sette posti parte da 159 litri con la terza fila alzata.

Renault Espace ibrida

Sotto al cofano è presente il motore termico turbo 3 cilindri benzina da 1,2 litri e 130 cv (96 kW) e da due motori elettrici: il motore elettrico principale da 50 kW, ossia 70 cv con coppia di 205 Nm, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 2 kWh/400V, che viene utilizzato per la guida elettrica e il motore elettrico secondario, anche noto come starter ad alta tensione (, da 25 cv con coppia di 50 Nm. Completa la dotazione Adas, dove viene riproposto il pacchetto di assistenti alla guida in grado di garantire il secondo livello di guida autonoma.

Renault Espace, allestimenti e prezzi

Disponibile in abbinamento a tre allestimenti – Techno, Iconic ed Esprite Alpine, sugli ultimi due monta di serie il sistema 4Control Advanced in grado di migliorare il piacere di guida e l’agilità di manovra grazie al retrotreno multilink a quattro ruote sterzanti. Di seri su tutte le versioni i settaggi Multi-Sense con le quattro modalità Eco, Sport, Confort E Perso. Quanto costa la nuova Renault Espace? Il marchio francese non ha ancora comunicato il listino ufficiale ma si attende un prezzo di partenza di circa 45 mila euro.