Renault, immatricolazioni e ricavi in calo. Ipotesi taglio del dividendo Per l'intero 2019, in un contesto in cui il mercato globale dell'auto è atteso in calo del 4% rispetto al 2018, la casa francese prevede un ribasso delle vendite tra il 3% e il 4%. Sul nuovo ceo «il board vuole fare un lavoro appropriato per valutare i possibili candidati, non ci sono scadenze» di Stefania Arcudi



Nel terzo trimestre Renault ha visto calare i ricavi, come il colosso francese dell'auto aveva già anticipato lo scorso 17 ottobre, quando aveva lanciato un warning sulle vendite dell'intero anno. Nei tre mesi a settembre, Renault ha riportato un fatturato di 11,296 miliardi di euro, in discesa dell'1,6% (-1,4% a cambi costanti). Nei primi nove mesi dell'anno i ricavi sono scesi del 5,1% a 39,347 miliardi. Nei tre mesi a settembre la casa automobilistica ha immatricolato 852.198 veicoli, in discesa del 4,4%, contro il -3,2% del mercato globale. Escludendo l'Iran, dove le vendite sono state fermate ad agosto 2018 (in quel trimestre erano state vendute nel Paese 23.649 veicoli) il ribasso sarebbe stato dell'1,8%, contro il -2,3% del mercato.

In particolare, in Europa il gruppo ha registrato un ribasso delle vendite del 3,4% (+2,4% il mercato), in parte a causa dell'introduzione dei nuovi standard Wltp sui consumi per le auto e in attesa della piena disponibilità della nuova Clio nel Vecchio Continente. Nelle regioni fuori dall'Europa Renault ha fatto meglio del mercato , ma ha comunque visto scendere le registrazioni (-5,4% contro il -6,2% del mercato), soprattutto a causa del rallentamento in Turchia (-21,7%) e Argentina (-30%).

Volumi in Cina -15,5%

In Eurasia la quota di mercato è salita di 1,8 punti con volumi di vendita in aumento del 6,1% in Russia. Nelle Americhe la quota di mercato è salita di 0,2 punti, mentre nella regione Africa, Medio Oriente, India e Pacifico (escludendo l'Iran) la quota di mercato è salita di 0,1 punti con un rialzo delle vendite dell'11,5% in Corea del Sud e un -7,8% in India. Infine in Cina, i volumi sono scesi del 15,5% (-5% il mercato), in attesa del lancio della New Captur e della Renault City K-Ze, la nuova city car elettrica.