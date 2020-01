Renault, è il giorno di De Meo: oggi la nomina a Ceo del gruppo francese Già a dicembre il board si era espresso a favore

È stato convocato per oggi alle ore 14 il Consiglio di amministrazione di Renault per confermare la nomina, come direttore generale, dell’italiano ex numero uno di Seat (gruppo Volkswagen), Luca de Meo. A dicembre, il Cda si era già espresso a favore del manager italiano, come favorito per il posto di direttore generale.

Secondo fonti vicine al costruttore biosgnerà comunque attendere ancora “qualche mese” a causa dei termini del contratto firmato con Volkswagen. Atteso un comunicato stampa al termine della riunione.

Chi è Luca De Meo

Arrivato in Fiat nel 2002 dopo le esperienze in Renault e Toyota Europa, dove partecipò ai lanci della prima Twingo e della Yaris, il manager pugliese arriva a Torino con la responsabilità del marketing della Lancia diventandone responsabile del brand nel 2004 e lanciando modelli fondamentali come la Ypsilon o la Musa. Nello stesso anno viene scelto da Marchionne come amministratore delegato di Fiat Automobiles lavorando al rilancio e al rinnovamento del marchio: il modello che rappresenta al meglio le capacità all'epoca del giovane manager è la Fiat 500, modello che cambiò radicalmente la storia del marchio torinese.

Nel 2009 De Meo lascia Fca per passare al gruppo Volkswagen che l'ha visto protagonista nel rinnovo della sesta generazione della Golf prima e poi in Audi del rilancio del marchio più sportivo RS; nel novembre 2015, uscito indenne dallo scandalo dieselgate che ha colpito il colosso Volkswagen, diventa presidente e amministratore delegato di Seat.