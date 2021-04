Renault, il I trimestre delude le attese dopo la perdita record del 2020

3' di lettura

Renault non aggancia la ripresa come succede ai suoi principali concorrenti. Il gruppo francese, dopo la clamorosa perdita di 8 miliardi nel 2020, ha registrato nel primo trimestre del 2021 un fatturato di 10 miliardi di euro (-1,1%), sui livelli quindi dello scorso anno all'inizio della crisi del Covid-19. Nei primi tre mesi del 2019, il gruppo automobilistico francese aveva segnato un giro d'affari di 12,53 miliardi e nel 2018 di 13,2 miliardi. Escludendo la russa Autovaz, il fatturato di inizio 2021 risulta per altro stabile a 8,6 miliardi di euro. Il trimestre è stato in effetti penalizzato anche dall'effetto valutario, al netto del quale emerge una crescita del 4,4%. Con 665.038 veicoli venduti, le vendite mondiali delle marche del gruppo (Renault, Dacia, Lada, Alpine, Renault Samsung Motors et Jinbei & Huasong) sono in crescita dell'1,1%.

La performance dei marchi

A livello dei singoli marchi, Renault ha registrato un aumento delle vendite dell'1,3% a 433.662 veicoli a livello mondiale, grazie alle utilitarie. Il marchio ha tra l'altro venduto 42.951 veicoli ibridi ed elettrici. Dacia ha venduto 121.231 veicoli (+10,2%), grazie «al successo della Nuova Sandero e alla buona tenuta delle vendite di Duster». Il contributo del gruppo Autovaz al fatturato è stato d 685 milioni di euro, in calo del 2,3%, ma - precisa il gruppo - a perimetro e cambi comparabili, risulterebbe un aumento del 20,9%. I servizi di vendita (Rci Bank e servizi) hanno segnato un fatturato di 759 milioni (-8,2%).

In Francia il gruppo ha venduto complessivamente 135.957 veicoli nel trimestre, con una quota di mercato del 24,21%. In Russia le vendite sono state pari a 114.272 unità (30%) e in Italia, terzo mercato del gruppo, hanno totalizzato 41.969 veicoli (8,54%). «L'inizio dell'anno conferma l'impatto positivo della politica del gruppo orientata alla redditività», sottolinea la direzione di Renault in un comunicato, rilevando anche che il gruppo «sta facendo progressi sui canali di vendita più redditizi».

Niente guidance e scorte ridotte

La casa transalpina si è astenuta dall'offrire una guidance per l'anno perché la crisi dei chip ha reso «difficili» le previsioni di produzione e la pandemia sta ancora influenzando la domanda, ha commentato il vice amministratore delegato Clotilde Delbos. Il maggiore impatto sulla produzione arriverà nel secondo trimestre, con effetti persistenti che si estenderanno ai tre mesi successivi, ha affermato. Il calo della produzione ha raggiunto finora «decine di migliaia» di veicoli quest'anno e l'azienda ha fatto della produzione di auto a maggior margine una priorità.

Renault ha ridotto le scorte del 26% da un anno fa a 487mila unità alla fine di marzo. La sua offerta di veicoli è ancora «ben al di sopra» dell'obiettivo, anche se questo potrebbe essere un vantaggio dati i vincoli del resto del settore, ha scritto in un rapporto Philippe Houchois, analista di Jefferies che ha assegnato un rating “hold” sulle azioni.