Renault ibride, arriva l’allestimento E-Tech Engineered su Clio, Captur e Arkana

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Prendendo come punto di partenza le principali caratteristiche di design che fanno parte della finitura sportiva "RS Line", Renault ha appena presentato la nuova serie speciale E-Tech Engineered che sarà disponibile esclusivamente nella sua gamma di veicoli ibridi. Tutti i modelli condividono un look moderno e tecnologico ispirato alla Renault Megane E-Tech 100% elettrica, con l'aggiunta di alcuni dettagli estetici.

La nuova finitura E-Tech Engineered sarà disponibile sulle versioni E-Tech Hybrid dei modelli Clio, Captur e Arkana e delle versioni E-Tech Plug-In Hybrid dei modelli Captur e Megane.

Loading...

A prima vista, i modelli E-Tech Engineered si differenziano dal resto delle opzioni a catalogo per il colore oro (che Renault chiama Warm Titanium), che viene proposto su alcuni elementi della carrozzeria. Tra questi, la parte inferiore del paraurti anteriore, le modanature laterali e posteriori della scocca e i badge dei cerchi. Inoltre, il logo del marchio la griglia e le lettere che compongono il nome del modello sono di colore nero lucido. Renault segnala che per queste versione saranno proposte diverse tinte di carrozzeria in base ai veicoli.

Nell’abitacolo troviamo un approccio molto simile a quello offerto esternamente dai modelli associati a questa configurazione. Infatti, alcuni degli elementi interni come il volante, i pannelli delle porte o i sedili presentano un rivestimento con cuciture a contrasto di colore chiaro. A loro volta, le griglie di ventilazione sono circondate da cornici dorate decorative. Infine, la razza inferiore del volante sfoggia la lettera E, in riferimento alla tecnologia E-Tech del marchio francese.

L’allestimento E-Tech engineered sarà disponibile in Italia da Giugno su Clio, Arkana, Megane Berlina e Megane Sporter. In un secondo momento saranno aperti gli ordini per Captur.