Renault Kadjar diesel

Il Renault Kadjar ha un design più dinamico e sportivo. Conserva i tratti tradizionali del conosciuto Suv Renault, ma è più robusto rispetto alla precedente generazione. Disponibile in versione a due e quattro ruote motrici, con cambio manuale a sei marce o automatico a sette rapporti, nuovo Kadjar riprende nella parte anteriore la firma luminosa C-Shape che caratterizza l’identità della gamma Renault e la consolida aggiungendo alle luci diurne anche gli indicatori di direzione a led. I designer hanno ridisegnato Kadjar anteriormente e posteriormente per accentuarne l’attrattività, introducendo la calandra Iron, ampliata e con nuovi inserti cromati. Anche i paraurti valorizzano maggiormente il veicolo grazie all’aumento delle superfici in tinta carrozzeria. Nell'abitacolo risalta la qualità, grazie a migliorati inserti decorativi e all’integrazione dello schermo touch multimediale a filo cruscotto, oltre che al design più moderno dei comandi del climatizzatore. Nuovo Kadjar adotta le nuove generazioni di motori Renault a benzina e Diesel che integrano le ultime tecnologie di riduzione dei gas di scarico e migliorano i consumi. Nel dettaglio la Renault Kadjar Blue dCi 115 Sport Edition è lunga 449 cm, larga 184 cm, alta 161 cm con un bagagliaio da 472 a 1.478 litri. Nella versione Blue dCi 115 Sport Edition costa 26.950 euro con motore a gasolio di 1.461 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 85 kW/115 cavalli ed una coppia massima di 260 Nm a 2.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 55 litri. Le emissioni di CO2 sono di 112 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 189 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.531 kg.

