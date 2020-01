Renault lancia il progetto Incit-EV per promuovere l'elettromobilità in Europa

1' di lettura

Il Gruppo Renault ha annunciato il lancio ufficiale del progetto Incit-EV realizzato in collaborazione con 32 partner europei che mira a incentivare lo sviluppo dell'elettromobilità in Europa mediante sperimentazioni sul campo delle tecnologie di ricarica per veicoli elettrici. Il costruttore francese è creatore e coordinatore dell'iniziativa, che ha il sostegno della Commissione europea, al fine di presentare proposte nell'ambito del programma europeo “Horizon 2020”. In 48 mesi, da gennaio 2020 a dicembre 2023, il progetto Incit- EV sarà suddiviso in due fasi principali: la prima prevede l'analisi delle esigenze e dei requisiti degli utenti, seguita (entro aprile) da una valutazione delle tecnologie di tariffazione e della loro integrazione nelle infrastrutture. La fase 2 si concentrerà su 7 dimostrazioni di altrettante tecnologie innovative di ricarica per i veicoli elettrici testate in siti selezionati in Francia, Estonia, Paesi Bassi, Italia e Spagna e durerà dalla seconda metà del 2022 fino alla fine del progetto.