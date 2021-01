Renault lancia il suo piano strategico. Dai volumi al valore, De Meo cambia tutto - Ritorna elettrica l’icona Renault 5

Il piano passa anche per anche un ridimensionamento della capacità industriale dai 4 milioni di unità nel 2019 a 3,1 nel 2025. Questo verrà attuato - ha ribadito il ceo del Gruppo - «secondo lo stile Renault, con grande attenzione alla occupazione». Sarà poi creato un nuovo “polo elettrico” potenzialmente nel nord della Francia con la maggiore capacità di produzione di veicoli elettrici del Gruppo. La Casa della Losanga modificherà anche la presenza internazionale «sfruttando la competitività in Spagna, Marocco, Romania, Turchia» e concentrandosi su mercati ad alta marginalità, in particolare in America Latina, India e Corea. Saranno create anche maggiori sinergie con la Russia sfruttando l'unione in una sola business unit delle marche Dacia e Lada.

Gli obiettivi finanziari

I nuovi obiettivi finanziari sono chiari: entro il 2023, il gruppo francese punta a raggiungere un margine operativo di oltre il 3%, circa 3 miliardi di euro di free cash flow 2 operativo nel ramo auto in cumulato (2021-23), e di ridurre gli investimenti e le spese nelle attività di R&S a circa l'8% del fatturato. Entro il 2025, il goal è un margine operativo gruppo almeno del 5% (raddoppiando rispetto al 2019 e non tenendo conto dell’anno pandemico), circa 6 miliardi di euro di free cash flow operativo del ramo auto in cumulato (2021-25), e a un Roce (profitti operativi auto) in aumento di almeno 15 punti rispetto al 2019. Il tutto dovrebbe garantire una redditività sostenibile nel rispetto dell'impegno che ha assunto per l'obiettivo zero emissioni in Europa entro il 2050. Del resto Renault, con Bmw, è riuscita a rispettare i nuovi limiti europei sulle emissioni nel 2020 e conta di poterlo fare anche nel 2021.

Leggi anche Da Volkswagen a Renault alle auto di lusso, il Covid non fa sconti a nessuno

Aspetti fondamentali del piano saranno la riduzione delle piattaforme (da 6 a 3) e dei motori (da 8 a 4 famiglie) e la creazione di una Software Republic nella nuova Renault digital factory su 100mila metri quadri animata da 1000 fra ingegneri e data scientist, anche continuerà la collaborazione con Google su app (MyLink) e mappe.

I brand

Fondamentale anche la strategia sui nuovi marchi: per Renault inizia una Nouvelle Vague. La Marca alzerà il mix di segmento grazie all'offensiva nel segmento C e consoliderà le sue posizioni in Europa, concentrandosi al tempo stesso sui segmenti e sui canali redditizi in mercati chiave come l'America Latina e la Russia. Punta a essere «leader dell'elettrificazione entro il 2025» con un “Electro Pole” potenzialmente nel nord della Francia, con la maggior capacità di produzione di veicoli elettrici del gruppo al mondo. Porterà avanti la joint-venture sull'idrogeno per i veicoli alimentali da celle a combustibile. La metà dei lanci effettuati in Europa saranno veicoli elettrici, «il cui contributo alla redditività è più elevato rispetto ai veicoli termici (in euro)». I veicoli ibridi saranno il 35% del mix. «Renault sarà un tech brand per un pubblico mainstream» ma alzerà l’asticella della qualià e dei prezzi. Una novità sarà il ritorno della storica Renault 5 rivisitata.



I due marchi Dacia e Lada invece si rinnoveranno con 7 nuovi modelli economici ma robusti e accessoriati pensati per fare concorrenza alle piccole elettriche di Volkswagen. Renault ha confermato l'impegno nei confronti della marca Dacia per i prossimi cinque anni, svelando il concept dell'inedito suv Bigster di segmento C e anticipando anche il debutto del fuoristrada Niva, progettato e programmato assieme al partner russo.



Quanto ad Alpine avrà l’ambizione di produrre «auto sportive elettriche d’avanguardia», ha detto il ceo di Renault, esclusive e innovative e riunirà le auto Alpine, Renault Sport Cars e Renault Sport Racing in una nuova entità a tutti gli effetti. Con l'obiettivo di essere redditizia per il 2025. Alpine ha anche firmato un un memorandum d'intesa con Lotus per studiare una serie di aree di cooperazione, compreso lo sviluppo congiunto di un'auto sportiva elettrica. I team Alpine e Lotus condurranno uno studio di fattibilità completo per l'ingegneria, la progettazione e lo sviluppo congiunti di un'auto sportiva EV sfruttando le risorse, le competenze e le strutture delle rispettive entità sia in Francia che nel Regno Unito. Alpine e Lotus esploreranno anche lo sviluppo di un'offerta di servizi congiunti combinando le loro competenze ingegneristiche. È allo studio anche una collaborazione per sfruttare la piattaforma di sport motoristici di Alpine, dalla Formula Uno alla Formula E e all'Endurance.