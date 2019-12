Renault, l’italiano Luca De Meo nuovo Ceo secondo la stampa francese L'attuale numero uno di Seat ha 52 anni ed è stato in grado di portare Seat in utile dando un nuovo corso alla casa spagnola del gruppo Volkswagen. Ha iniziato la carriera, tra l'altro proprio in Renault di Mario Cianflone

(Imagoeconomica)

Luca De Meo, attuale ceo di Seat (gruppo Volkswagen) sarebbe stato, secondo fonti di stampa francese nominato numero uno di Renault. Secondo Afp, infatti, il board della Régie Nationale avrebbe infatti convalidato la nomina del top manager alla guida del gruppo francese che comprende i marchi Dacia, Alpine e Samsung motors e fa parte della grande ma traballante Alleanza planetaria con Nissan e Mitsubishi.



La nomina dell'italiano De Meo confermerebbe i rumours che circolano da oltre un mese. Il manager sostituirà Thierry Bolloré, che ha lasciato l'incarico l'11 ottobre scorso e che aveva ereditato una gestione difficile dopo l'arresto in Giappone di Carlos Ghosn. Pare che la scelta del manager italiano sia anche caldeggiata i rappresentanti dello stato francese in seno al consiglio di amministrazione di Renault.



L'attuale numero uno di Seat ha 52 anni ed è stato in grado di portare Seat in utile dando un nuovo corso alla casa spagnola. Ha iniziato la carriera, tra l'altro proprio in Renault, per poi proseguire in Toyota Italia e in Fca. Dieci anni fa entrato nel gruppo Volkswagen ed è stato direttore marketing worlwide di Audi.