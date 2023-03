Bassi consumi e grande efficienza sono i punti di forza della Renault Megane diesel. Il design esterno di Mégane si è evoluto nei singoli dettagli pur rimanendo fedele allo spirito dell'identità Renault. Il profilo è più incisivo e lungo le fiancate Mégane vanta un nuovo design dei parafanghi e maniglie delle porte illuminate. I proiettori ora racchiudono la tecnologia Led Pure Vision. Disponibili già dal primo livello di allestimento, sostituiscono i precedenti fari alogeni. Più performanti i nuovi proiettori migliorano l'intensità luminosa e allungano di circa il 30% la portata delle luci, per una maggiore visibilità, sicurezza e comfort di guida. Anche i fari posteriori ed i fendinebbia passano alla tecnologia Full Led, più sostenibile e performante. Gli interni Mégane sono più intuitivi ed ergonomici grazie ai nuovi equipaggiamenti tecnologici che si integrano in un ambiente che acquisisce maggiore eleganza e raffinatezza. I comandi della consolle centrale ed in particolare quelli della climatizzazione hanno un look più moderno e qualitativo ed offrono una migliore ergonomia. Tutti i comandi dei dispositivi di assistenza alla guida sono raggruppati sul volante. Per la prima volta Mégane presenta, a seconda delle versioni, un cruscotto digitale da 10,2” che comprende la navigazione satellitare. Sulla plancia è montato il display multimediale fino a 9,3” che offre una superficie di visualizzazione ben due volte più grande della precedente versione da 7”. Il tablet verticale perfettamente integrato nella plancia conferisce grande modernità all'abitacolo. Nel dettaglio la versione selezionata è la Renault Mégane Blue dCi 115 Edc Business, lunga 436 cm, larga 186 cm, alta 145 cm con un bagagliaio da 402 a 1.258 litri. Nella versione Blue dCi 115 Edc Business è spinta dalla motorizzazione a gasolio di 1.461 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 85 kW/115 cavalli ed una coppia massima di 260 Nm a 2.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 45 litri. Le emissioni di anidride carbonica sono di 108 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 192 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.374 kg.

