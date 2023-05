La Renault Megane E-Tech non ha nulla a che vedere con le altre Mégane ma ne condivide solo il nome: è una cinque porte molto compatta che offre un abitacolo spazioso e curato. Agile e molleggiata è anche scattante. L'infotainment e gli aiuti alla guida sono all'avanguardia. Il primo riceve anche aggiornamenti via web e il navigatore calcola pure le soste per la ricarica, facendo scegliere fra le colonnine dell'operatore desiderato e indicando quanto tempo fermarsi Certi dettagli come il portellone non motorizzato limitano un pò la vettura. In ricarica accetta fino a ben 22 kW dalle diffuse colonnine a corrente alternata ma, durante la sosta, è difficile rimanere a bordo della vettura al fresco in piena estate o al contrario al caldo nel duro inverno: diversamente da quasi tutte le elettriche, infatti, il climatizzatore della Megane E-Tech non resta acceso per più di 3 minuti dopo i quali si deve per forza premere il pulsante di avviamento.



