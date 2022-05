Renault Megane E-Tech

La Renault Mégane E-Tech Electric, che si tratti di brevi spostamenti quotidiani o lunghi viaggi come weekend e intere vacanze, è stata concepita per fornire una risposta adatta a tutte le esigenze e personalizzata in termini di performance, dotazioni e prezzi. Mégane E-Tech Electric adotta un motore elettrico compatto che pesa solo 145 kg (trasmissione inclusa), il 10% in meno rispetto a quello utilizzato da Zoe nonostante il significativo incremento di potenza e coppia. Come il gruppo propulsore, anche la batteria, completamente nuova e progettata per integrarsi perfettamente nella piattaforma CMF-EV è più leggera (395 kg) e il 40% più sottile rispetto a quella della Zoe. È spessa solo 110 mm, la più sottile sul mercato, contribuendo a ridurre l’altezza del suv migliorandone così aerodinamica ed efficienza. Due le capacità disponibili, 40 o 60 kWh, per un’autonomia fino a 470 km. Molteplici le soluzioni di ricarica: fino a 22 kW in AC e 130 kW in DC, più frequenti in autostrada. Nel dettaglio la Renault Mégane E-Tech EV60 Iconic è lunga 421 cm, larga 178 cm, alta 150 cm con un bagagliaio da 440 litr. Nella versione E-Tech Electric EV60 Iconic costa 47.700 euro con motore elettrico capace di erogare una potenza massima di 160 kW/220 cavalli ed una coppia massima di 300 Nm. La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,4 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 160 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.624 kg.



Per saperne di più clicca sul listino



11/16 13/16 Menu