Renault Megane E-Tech, prezzi

Quanto costa la nuova Renault Megane elettrica? Il listino parte da da 37.100 euro per la EV40 130 cavalli boost charge AC22+Dc85 in allestimento Equilibre, che salgono a 40.100 euro per la Techno e 43.100 euro per la Icon. La EV60 220cv Optimum Charge parte da 41.700 euro in versione Eqiulibre, 44.700 euro per la Techno e 47.700 euro per la Iconic.

