Renault Megane Electric, svelata la berlina elettrica che sfida Tesla Model 3 e Vw Id.3

Dettagli di stile all’insegna dell’efficienza

In generale, le forme iconiche, come le spalle arrotondate, i parafanghi anteriori modellati intorno ai fari e il cofano bombato si abbinano perfettamente con le linee e i dettagli strutturati, come si vede dalla lama integrata nei paraurti anteriore e posteriore e dalle prese d’aria del paraurti anteriore. Le maniglie delle porte a filo carrozzeria si attivano in automatico e la calandra chiusa creano linee fluide dalle superfici perfettamente lisce. Lo stile molto tech del resto trasmette una sensazione di notevole qualità.

Sei tonalità tutte distintive al momento del lancio

Al lancio, la nuova Megane E-Tech Electric sarà disponibile in sei colori di carrozzeria eleganti e distintivi. Per una maggiore personalizzazione, è possibile optare per tinte bi-tono differenziando il colore del tetto, dei montanti e, in funzione degli allestimenti, delle scocche dei retrovisori esterni per ulteriori 13 combinazioni possibili. Altro elemento distintivo è la tinta dorata Warm Titanium, per il rivestimento della lama aerodinamica integrata ai paraurti anteriori e posteriori nonché delle prese d’aria laterali del paraurti anteriore, nelle versioni premium. Un dettaglio che esprime sportività alla nuova Mégane E-Tech Electric. La robustezza dell’auto è evidenziata anche dai pneumatici da 20 pollici o da 18 pollici per le versioni con l’allestimento entry-level. Su tutte, inoltre, compare al centro il nuovo logo Renault.

Tanto spazio disponibile a bordo dell’Electric

La nuova Megane E-Tech Electric vanta dimensioni interne simili a quelle della versione termica in termini di spazio longitudinale e di distanza tra i passeggeri, se non addirittura superiori visto il raggio alle ginocchia al posteriore di 21 cm. Tuttavia, sono soprattutto l’abitabilità e la praticità ad essere state spinte al massimo, grazie alla piattaforma CMF-EV che garantisce un passo allungato, un vano motore ridotto che comprende alcuni elementi della climatizzazione e la plancia più sottile, I passeggeri dei sedili anteriori possono, così, disporre di più spazio in corrispondenza della consolle centrale e sotto la plancia. Inoltre, lo spazio a bordo e il confort sono migliorati per la mancanza del tunnel di trasmissione, ma anche della leva del cambio e del quadro comandi integrato nella console.

All’interno debutta il nuovi OpenR, il maxi schermo

È il pezzo forte dell’abitacolo della nuova Mégane E-Tech Electric è in super display del sistema di infotainment che battezzato OpenR offre un'enorme superficie totale di visualizzazione

Due livelli di batteria fino a 470 km di autonomia

La nuova Renault Mégane E-Tech Electric sarà inizialmente proposta con pacchi batteria da 96 kW e 130 cv) e 160 kW e 218 cv) a cui si aggiungono batterie da 40 e 60 kWh accreditate rispettivamente di un’autonomia di 300 km e di 470 km. Per un’accelerazione ottimale da 0 a 100 kmh di 7, 4 secondi. Entrambe inoltre sono garantite fino a 8 anni di funzionalità. Prodotta nello stabilimento Renault nel nord della Francia, la nuova Megane E-Tech Electric si andà ad affiancare all'attuale Megane con motorizzazioni termiche, mentre l’arrivo nei concessionarie è previsto alla metà del prossimo marzo 2022.