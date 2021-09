Renault Megane elettrica

Primo modello della nuova generazione di veicoli elettrici di Renault, la nuova Megane E-TECH Electric è anche la prima a presentare il nuovo logo Nouvel'R del brand. La nuova Renault Mégane E-Tech Electric sarà inizialmente proposta con pacchi batteria da 96 kW e 130 cv (e 160 kW e 218 cv) a cui si aggiungono batterie da 40 e 60 kWh accreditate rispettivamente di un'autonomia di 300 km e di 470 km. Per un'accelerazione ottimale da 0 a 100 kmh di 7, 4 secondi. Entrambe inoltre sono garantite fino a 8 anni di funzionalità. Prodotta nello stabilimento Renault nel nord della Francia, la nuova Megane E-Tech Electric si andà ad affiancare all’attuale Megane con motorizzazioni termiche, mentre l'arrivo nei concessionari è previsto alla metà del prossimo marzo 2022. Ispirata alla concept-car Morphoz del 2019 e anticipata dalla show-car Megane eVision del 2020, questa inedita berlina dallo stile dinamico ed elegante rompe i codici anche estetici e spinge ancora più lontano i limiti in termini di design, oltre che di rapporto dimensioni e abitabilità oltre che di utilizzo, grazie alla piattaforma CMF-EV sviluppata dall'Alleanza con Nissan. La Megane Electric svelata in anteprima mondiale in occasione del Salone IAA Mobility 2021 di Monaco sarà commercializzata a partire dal prossimo mese di marzo del 2022.





4/11 6/11 Menu