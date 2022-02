Renault Megane elettrica, colori

Al lancio sarà disponibile in sei tinte di carrozzeria: Grigio Aviation, Grigio Scisto, Blu Notturno, Rosso Passion, Nero Etoilé e Bianco Ghiaccio. Per una maggiore personalizzazione, è possibile optare, in funzione degli allestimenti, per tinte bi-tono differenziando il colore del tetto, dei montanti e delle scocche dei retrovisori esterni con le tinte Grigio Scisto, Nero Etoilé o Bianco Ghiaccio, con 13 abbinamenti possibili. Non manca la tinta dorata Warm Titanium per la finitura, nelle versioni premium, della lama aerodinamica integrata ai paraurti anteriore e posteriore nonché delle prese d'aria laterali del paraurti anteriore.

